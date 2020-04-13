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سيارات

احذر عند شراء سيارة بيجو peugeot.. لهذا السبب .. صور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:11 م
قائمة سيارات بيجو
قائمة سيارات بيجو
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اشرف عطية

قام وكيل بيجو في مصر بنشر تحزير للعملاء من تواجد عدد من السيارات التي يمكن عرضها للبيع كسيارات جديدة وهي سيارات خارج الضمان، مؤكدا أن لديهم 26 سيارة تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة للسيول الأخيرة التي ضربت مصر وعلي أساسه قامت ببيعها لاحدي شركات التأمين ولكنها تخشى من عرض هذه السيارات للبيع مرة اخري على أنها سيارات جديدة تابعة للشركة وبالتالي قررت إصدار هذا التحذير. 


وقامت الشركة بنشر قائمة بالسيارات التي سيتم التحذير منها بالموديلات وأرقام الشاسيه و ارقام المحركات وحذرت من شرائها، مؤكدة أنها سيارات خارج الضمان بسبب العيوب التي حدثت لها، مؤكدة أنها لم تبعها الا في صورة حطام لاحدي شركات التأمين محذرة من اعادة بيعها كسيارات جديدة. وشملت القائمة طرازات بيجو 3008 الجديدة وبيجو 301 وبيجو 5008 وبيجو 508. 


وتم نشر هذا التحذير في إطار الشفافية التي تتبعها شركة بيجو مع عملائها و قالت ان مصلحة المستهلك تعد من أكثر اهتماماتها و تمنت الصحة و العافية لجموع الشعب المصري متمنية زوال الأزمة الحالية في اقرب وقت لتعود الحياة لطبيعتها من جديد  .

احذر عند شراء سيارة بيجو peugeot.. لهذا السبب .. صور
احذر عند شراء سيارة بيجو peugeot.. لهذا السبب .. صور
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