AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم و التكنولوجيا.. إريكسون تسحب البساط من هواوى وتستحوذ على عقود 5G.. جوجل تمكن المستخدمين من التحكم في أجهزة المنزل من خلال Android 11

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم و التكنولوجيا
أخبار العلوم و التكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


قالت شركة الاتصالات السويدية Ericsson إيريكسون، إنها ستحقق إيرادات تصل إلى أكثر من 108 مليون دولار أمريكى، بسبب استحواذها على عقود من ثلاث شركات كبرى في الصين لتصنيع شبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G كانت مقررة لشركة هواوى


أثار إتجاه حكومى في سنغافورة غضب عدد كبير من المواطنين، بسبب تطوير الحكومة لسوار طبى يعمل على تتبع حركة المواطنين في البلاد لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا COVID-19 وتتبع تحركاتهم، بعد قرار الحكومة العدول عن استخدام التطبيقات


قامت الحكومة الهندية بتدشين حساب رسمى لها على موقع الفيديوهات القصيرة، TikTok تيك توك، تحت اسم MyGov India ، وذلك لدعوة المواطنين لمقاطعة الصين بسبب تكتمها "المتعمد" الذى أدى إلى تفشى فيروس كورونا


منذ أيام، قامت شركة جوجل Google، بطرح تحديث آخر لنظام تشغيل لهواتف أندرويد Android 11 Beta  على بعض الهواتف عن طريق الخطأ، بعدما أعلنت رسميا أنها قد أجلت ميعاد إصداره لأجل غير مسمى. 


 اضطرت العديد من المؤسسات لتغيير سياسة العمل لموظفيها من المنزل مع إنتشار فيروس كورونا  فى العالم ، حفاظًا على ارواحهم وللحد من تفشي الفيروس، ومع بد إنخفاض أعداد المصابين عالميًا من المتوقع أن يعود الموظفين للعمل من مكاتبهم مجددًا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد طرحها متجر AppGallery.. هواوي تقترح على جوجل حلا جديدا

بديل Google Maps.. هواوي HUAWEI تعتمد تطبيق WeGo

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أبرز 5 ميزات بتطبيق تيليجرام.. وأفضل تطبيقات مجانية لا يمكن الاستغناء عنها

هواوى: 1.5 مليون مطور لمنافسة أندرويد و iOS

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بسعر رخيص سامسونج تعلن عن هاتفهاGalaxy M01.. وHP تطلق شاشة منحنية للألعاب

جوجل تمكن المستخدمين من التحكم في أجهزة المنزل من خلال Android 11 .. فيديو

ترشيحاتنا

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وزيرة الصحة: نسعى لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.. فيديو

بعد معركة دامت 6 أشهر مع كوفيد 19.. هل اقتربنا من هزيمة كورونا؟

الأربعاء المقبل.. الكويت تعيد فتح المساجد لجميع الصلوات

ماذا يحدث في القطبين .. فايلر يلعب بالنار مع الأهلي | والزمالك يفسد مخطط رحيل كارتيرون

بالتزامن مع التعنت في ملف سد النهضة..مساعدات قطرية مشبوهة لـ أديس أبابا

بـ البخاخة..المصل واللقاح: لقاح جديد لعلاج كورونا خلال شهرين

AdvertisementS

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى نائب مدير عناية مستشفيات الإسماعيلية

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مدبولي: تكليف من الرئيس لـ "الحكومة" بالتوسع في منظومة التعليم عن بُعد

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

وزير المالية: إتاحة 450 مليون جنيه لتمويل الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل منزلها

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

حد يساعدني .. مطرب شهير يستغيث: أمي بتموت عندها كورونا .. شاهد

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

خطوبة حسن شاكوش تتصدر التريند.. وإطلالة خطيبته حديث السوشيال ميديا

أحكام بالمشدد 15 و10 و7 سنوات لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا

جراحة عن بعد.. الاستعانة بروبوت لإنقاذ حياة مريض سرطان في حالة حرجة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة