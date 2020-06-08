أخبار العلوم و التكنولوجيا.. إريكسون تسحب البساط من هواوى وتستحوذ على عقود 5G.. جوجل تمكن المستخدمين من التحكم في أجهزة المنزل من خلال Android 11

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
قالت شركة الاتصالات السويدية Ericsson إيريكسون، إنها ستحقق إيرادات تصل إلى أكثر من 108 مليون دولار أمريكى، بسبب استحواذها على عقود من ثلاث شركات كبرى في الصين لتصنيع شبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G كانت مقررة لشركة هواوى.
أثار إتجاه حكومى في سنغافورة غضب عدد كبير من المواطنين، بسبب تطوير الحكومة لسوار طبى يعمل على تتبع حركة المواطنين في البلاد لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا COVID-19 وتتبع تحركاتهم، بعد قرار الحكومة العدول عن استخدام التطبيقات.
قامت الحكومة الهندية بتدشين حساب رسمى لها على موقع الفيديوهات القصيرة، TikTok تيك توك، تحت اسم MyGov India ، وذلك لدعوة المواطنين لمقاطعة الصين بسبب تكتمها "المتعمد" الذى أدى إلى تفشى فيروس كورونا.
منذ أيام، قامت شركة جوجل Google، بطرح تحديث آخر لنظام تشغيل لهواتف أندرويد Android 11 Beta على بعض الهواتف عن طريق الخطأ، بعدما أعلنت رسميا أنها قد أجلت ميعاد إصداره لأجل غير مسمى.
اضطرت العديد من المؤسسات لتغيير سياسة العمل لموظفيها من المنزل مع إنتشار فيروس كورونا فى العالم ، حفاظًا على ارواحهم وللحد من تفشي الفيروس، ومع بد إنخفاض أعداد المصابين عالميًا من المتوقع أن يعود الموظفين للعمل من مكاتبهم مجددًا.