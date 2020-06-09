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اقتصاد

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:02 ص
ذهب
ذهب
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة في الجرام الواحد في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض متوسطه 7 جنيهات مقارنة بما كانت عليه أمس الاثنين.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 766 جنيها كأعلي سعر له.


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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 875 جنيها.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 بمحلات الصاغة نحو 657 جنيها اليوم .


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 538 جنيها.


وبلغ سعر الجنيه الذهب 6128 جنيها وأوقية الذهب بـ 27.23 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 875.43 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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