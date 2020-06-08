بعد مأساة جورج فلويد.. النواب الأمريكي يدرس تشريعا جديدا لإصلاح الشرطة

كشف مجلس النواب الأمريكي عن تشريع للتعامل مع الشرطة والقضايا العرقية بعد وفاة جورج فلويد على أيدي ضابط أبيض، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "سكاي نيوز عربية".





ووفقًا لصحيفة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، يحظر مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة بالشرطة" الخنق خلال عمليات القبض، بما في ذلك النوع الذي استخدمه ضابط الشرطة خلال اعتقال جورج فلويد، بالإضافة إلى أوامر عدم الاختراق خلال قضايا المخدرات.





ويطلب المشروع من إدارات الشرطة المحلية إرسال البيانات بشأن استخدام القوة إلى الحكومة الفيدرالية وإنشاء برنامج منح يسمح للمدّعين العامين في الولاية بإنشاء عملية مستقلة للتحقيق في سوء السلوك أو الاستخدام المفرط للقوة.





وكان العديد من كبار الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي ركعوا على ركبهم ووقفوا صامتين حدادا على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، تكريما له وغيره من الأمريكيين السود الذين قتلوا أو عانوا من وحشية الشرطة.





وحسب "سي إن إن"، وقف الديمقراطيون صامتين لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهو مقدار الوقت الذي وضع فيه الضابط ركبته على عنق فلويد لتقديم الاحترام لضحايا العنصرية والوحشية.



