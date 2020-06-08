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أخبار البلد

الإجمالي وصل 155.. السياحة: 23 فندقا بـ 6 محافظات تسلمت شهادة السلامة الصحية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تسلم اليوم 23 فندقا بـ6 محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية والفيوم وأسوان شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.


وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء وهي الجافي لاند، وأورينتال ريفولي، واورينتال ريفولي بلازا، وشرم كليف، و 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهي تيوليب، ورويال تيوليب، وهيلتون مرسي علم نوبيان ريزورت، ولحمي باي، والمالكيه، وفندقان بمحافظة القاهرة هما سوفتيل الجزيرة، ونوفتيل البرج، وفندقان بمحافظة الفيوم هما هلنان اوبرج الفيوم، وبيوم ليك سايد، و 8 فنادق بمحافظة الإسكندرية هي لاجون، ونيو كابري، وسي ستار، ويونيون، ورمسيس، وجده ، ودلتا، وشيري ماريسكي، وفندقان بمحافظة أسوان هما سيتي ماكس، ومرحبا.


وأضاف مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 155 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.


وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
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