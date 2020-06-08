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فن

كواليس فيلم الغسالة .. محمود حميدة بصحبة هنا الزاهد وأحمد حاتم |شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:10 م
محمود حميدة
محمود حميدة
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مريم عزت
نشر الفنان محمود حمدية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة من كواليس فيلم الغسالة بصحبة الفنان احمد حاتم والفنانة هنا الزاهد.

وعلق محمود حميدة على الصورة قائلا : من كواليس فيلم الغسالة مع الشباب الجميل هنا الزاهد وأحمد حاتم".

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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وعلق بعضهم قائلا : 

أخيرًا الفيلم خلاص الف مبروك ويارب الفيلم يولع الدنيا 

انا بحب حضرتك جدااا جدااا 

استاذ مشاء الله عليك عندك كاريزما قويه في التمثيل تخلي الجمهور يحبك في ثواني حتي لوكان دورك بسيط دايما موفق يارب 

احتفل صناع فيلم"الغسالة" بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".

"الغسالة" من بطولة  محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".


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