الصين تكشف مفاجأة مدوية عن فيروس كورونا

زعم مسؤولون بمدينة ووهان الصينية أن المئات من الحاملين لفيروس كورونا وأعراضها الصامتة والذين يعيشون حاليًا في المدينة لن ينشروا المرض القاتل.









فيما أعلنت لجنة الصحة في ووهان اليوم أن هذه الناقلات ليست معدية، بعد أن قالت إن العلماء قاموا بتحليل عينات سريرية على جميعهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









كان الخبراء يعتقدون سابقًا أن المرضى الذين لا يعانون من الأعراض أو أولئك الذين يحملون الفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا العدوى القاتلة.









ووفقًا للمسؤولين ، فإن ووهان مركز انتشار جائحة COVID-19 في ديسمبر الماضي ، لديها 300 ناقلة صامتة في الوقت الحاضر، وقد حددت الحكومة المحلية هؤلاء المرضى بعد فحص كل مقيم للفيروس تقريبًا بين أواخر مايو وأوائل يونيو.









وقال المسؤولون إن الخبراء جمعوا عينات سريرية من فرش الأسنان والكؤوس وأقنعة الوجه والمناشف التي يستخدمها هؤلاء المرضى، وقالت اللجنة الصحية في بيان إن الفحوصات المخبرية أجريت وعادت جميع النتائج إلى نتائج سلبية.









وقالت الهيئة أيضا إن علماء من معهد ووهان للفيروسات فصلوا الفيروس عن عينات من البلغم وسوائل الجهاز التنفسي ، لكنهم فشلوا في إنتاج فيروس حي منهم، كما شدد المسؤولون على أن جميع المخالطين من هؤلاء المرضى كانت سلبية لـ فيروس كورونا.









ووفقا للارقام الرسمية للبلاد ، قتل الفيروس 4634 شخصا وأصاب 83.040 في الصين ، بما في ذلك 3869 حالة وفاة و 50340 إصابة في مركز الزلزال السابق ووهان.