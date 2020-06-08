الحساب مزور ومعرفش حاجة عنه.. أحمد العوضي يحذر من انتحال شخصيته على تويتر

حذر الفنان احمد العوضى من حساب مفبرك يستخدم اسمه وينقل تصريحات على لسانه عبر موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات "تويتر"





ونشر احمد العوضي صورة من الحساب المزور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" وعلق قائلا :" اكونت تويتر ده مش بتاعى معرفش حاجه عنه"





من ناحية اخرى هاجم العوضى ظاهرة التنمر عبر عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا :"أفة المجتمع التنمر... كل واحد بيتنمر علي التاني وقبل ما ينام يقوم كاتب بوست ( أنا بحب كل الناس ) .. كل واحد يعدل نفسه الأول ويركز مع حاله بدل التنمر علي خلق الله ومين لابس أيه ومين شكله ايه ..من عاب ابتلي".





وانتهى المخرج حسام على من مونتاج حلقات مسلسل "شديد الخطورة" للنجم أحمد العوضى، فى أولى بطولاته المطلقة، وسلم حلقاته للجهة المنتجة للمسلسل والتى قامت بدورها بتسليمه لمنصة "watch it" التى تقوم بعرضه لأول مرة، ومن المقرر عرض حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة.









ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تُعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن مكون من 7 حلقات فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.



