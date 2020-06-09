ضبط 324 بطاقة تموينية ذكية داخل مخبز بلدي في سنورس بالفيوم

تمكنت حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة تموين سنورس، بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، أمس الاثنين، و برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس والمهندس مرسي رمضان رئيس الرقابة والمفتشين خالد سيد ورمضان مصطفى، من ضبط صاحب مخبز يصرف على ماكينة بدون إنتاج.





وأسفرت الحملة عن ضبط "324" بطاقه تموينية ذكية بأحد المخابز البلديه يقوم صاحب المخبز بصرفها وهميًا على ماكينة صرف الخبز دون إنتاج فعلي بغرض بيع الدقيق في السوق السوداء.





وجرى التحفظ على البطاقات وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المخبز .



