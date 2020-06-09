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حوادث

ضبط 324 بطاقة تموينية ذكية داخل مخبز بلدي في سنورس بالفيوم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:41 ص
ضبط بطاقات تموينية
ضبط بطاقات تموينية ذكية داخل مخبز بلدي بسنورس في الفيوم
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قسم المحافظات
تمكنت حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة تموين سنورس، بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، أمس الاثنين، وبرئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس والمهندس مرسي رمضان رئيس الرقابة والمفتشين خالد سيد ورمضان مصطفى، من ضبط صاحب مخبز يصرف على ماكينة بدون إنتاج. 

وأسفرت الحملة عن ضبط "324" بطاقه تموينية ذكية بأحد المخابز البلديه يقوم صاحب المخبز بصرفها وهميًا على ماكينة صرف الخبز دون إنتاج فعلي بغرض بيع الدقيق في السوق السوداء.

وجرى التحفظ على البطاقات وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المخبز .

كما تم تحرير محاضر أخرى بالإدارة منها "2 "محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بناحيه الكعابي و "2 "محضر عدم إعلان عن اسعار و "4" محاضر غلق لتجار تموين في غير المواعيد الرسميه ومحضر تصرف في سلع تموينيه مدعمه ، وأخطرت النيابة التى التحقيق.
ضبط 324 بطاقة تموينية ذكية داخل مخبز بلدي في سنورس بالفيوم
ضبط 324 بطاقة تموينية ذكية داخل مخبز بلدي في سنورس بالفيوم
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