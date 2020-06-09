اللواء سمير فرج: الجيش المصري الوحيد صاحب الخبرة القتالية الحقيقية والجميع يقلده.. فيديو

عبر اللواء سمير فرج، المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية، عن عميق تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أن فترة حكمة طيلة السنوات الست الماضية تغير الكثير للأفضل في مختلف المجالات وفي مقدمتها قوة مصر العسكرية والتي تقدمت وتطورت بشكل ملحوظ.





وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " المواجهة " المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء أمس الاثنين، أنه في 2014 عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر كانت مصر في الترتيب الـ13، وكان يسبقنا اسرائيل وتركيا، متابعا أنه اليوم وبعد مرور 6 سنوات أصبح الجيش المصري يحتل المركز التاسع عالميًا يلينا تركيا في المركز الـ11، وإسرائيل في المركز الـ15.





وأكمل أن هذا الأمر يؤكد الجهد العظيم الذي تم بذله على القوات المسلحة حتى تصل إلى هذا المستوى، مشيرا إلى أن كل الدول تطلب من مصر التدريب المشترك.





وأوضح:"إحنا الوحيدين اللي نمتلك الخبرة القتالية الحقيقية، إحنا الوحيدين اللي حاربنا حرب حقيقية وبين قوتين كبار استخدموا فيها كل التكنولوجيا"، مستدركا :"مصر لما تشتري سلاح، كل الدول تشتري زيها، مصر لما اشترت الرافال بعدها بشهر الهند وهي رابع قوة عسكرية في العالم، اشترت طائرة المقاتلات الفرنسية".





وأكد اللواء، أن الجيش المصري قبلة العالم والكل يقلده ويسعى للتدريب معه.