قبل استئناف مباريات الليجا.. إجراء 30 فحصا طبيا لكورونا على كل لاعب.. فيديو

تحدث الدكتور حسني يزبك، المدير الإقليمي لمعامل سينلاب الأوروبية المسئولة عن عودة الليجا الإسبانية، وكيفية التعامل مع لاعب إذا أصيب بفيروس كورونا أثناء إقامة الدوري.
وقال حسني خلال حواره عبد سكايب لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان هناك 5 لاعبين اصيبوا بكورونا خلال عمل الفحوصات، وتعاملنا معهم من خلال العزل 15 يوما في منزلهم وعادوا للملاعب مجددا".
وأكمل : "مع نهاية منافسات الدوري الإسباني سنكون أجرينا 30 فحصا على كل لاعب بمعدل فحصين كل أسبوع، والفحص الواحد يكلف 200 يورو".
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا