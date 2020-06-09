الليجا.. إجراء فحوصات كورونا على 1050 فردا بدرجات الدوري الإسباني.. فيديو

كشف الدكتور حسني يزبك، المدير الإقليمي لمعامل سينلاب الأوروبية، عن بروتوكول الطبي المسئول لعودة الليجا الإسبانية.





وقال حسني خلال حواره عبد سكايب لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الرابطة الإسبانية واتحاد الكرة وضعو خطط لابتداء الدوري الاسباني من جديد".





وأكمل : "وضعنا الخطة منذ 22 أبريل وبدأنا التنفيذ 2 مايو، من حيث تأهيل الملاعب والانشاءات الرياضية، كما تم فصل 3 أقسام منطقة خضراء وزرقاء وحمراء".





وأتم : "أجرينا فحوصات على 42 فريقا، حوالي 1050 فرد من لاعب وطاقم فني وطبي بالدرجة الأولى والثانية".



