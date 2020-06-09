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فن

ابدأوا التنظير يا ملايكة وأنا جاهزة بالبلوك.. رحاب الجمل تهاجم المتنمرين على ابن محمد رمضان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:51 ص
رحاب الجمل - محمد
رحاب الجمل - محمد رمضان
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سعيد فراج
شاركت الفنانة رحاب الجمل، منشورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على واقعة التنمر على ابن الفنان محمد رمضان، لتهاجم هؤلاء بلفظ خادش للحياء. 

وكتبت رحاب الجمل: «من قديم الأزل تعرف .. #العنصرية بمن يميز بين اللون او العرق او الدين .. #التنمر فهو السخرية والاستقواء علي افراد مما يسبب لهم القهر والاذي النفسي والاكتآب واحيانا الانتحار .. لكن لما حضرتك تتريق علي لون بشرة طفل صغير وتسخر منه .. كدا حضرتك مش عنصري ولا متنمر ..». 

واختتمت رحاب الجمل، منشورها قائلة: «يلا ابدؤا التنظير يا ملايكة علشان انا جاهزة اعمل عشرة الاف حظر (بلوك)»، في إشارة منها إلى استعدادها للرد على هؤلاء المتنمرين. 

يأتي ذلك بعدما، تعرض ابن الفنان محمد رمضان، الصغير، للتنمر؛ بعدما نشر والده صورة جمعتهما سويًا عبر حسابه على "إنستجرام"، من أحدث كليباته الغنائية.

بينما علقت إحدى المتابعات قائلة: "إسود زي أبوه .. المصيبة ان محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

يذكر أن محمد رمضان يستعد ، لطرح أغنية جديدة بعنوان "كورونا فيروس" خلال الايام القليلة القادمة ، وذلك في محاولة لمواكبة الاحداث التي يمر بها العالم الذي يمر بجائحة الوباء العالمي .

بينما نشر محمد رمضان، مؤخرًا فيديو من كواليس الكليب، وعلق على الفيديو من خلال حسابه على "انستجرام" قائلًا :"البروڤة النهائية لكليب كورونا".
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