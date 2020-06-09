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فن

قريب جدا هنعمل حفلة كبيرة.. هنا شيحة تهنئ ابنها وأصدقاءه بتخرجهم في ظل أزمة كورونا.. شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:53 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة هنا شيحة ، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو جديد لها.

ووجهت هنا شيحة رسالة، خلال الفيديو، لابنها آدم وزملائه، عقب تخرجهم في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وإلغاء الاحتفالات والسفر الي الخارج.

وعلقت هنا شيحة على الفيديو "دفعة 2020، مبروك ليكم كلكم على التخرج، فخورة بيكم جدا، وبنجاحكم، رغم كل الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، قريب جدا هنعمل حفلة كبيرة ونحتفل كلنا بتخرجكم، وتعوضوا كل اللي فاتكم.. مبروك". 

يذكر أن هنا شيحة تشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" وتقدم فيه هنا دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

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وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.

هنا شيحة شاركت أيضا في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

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Congratulations to all of you! You’re making it despite everything happening.. without a prom, senior trip or graduation ceremony, so i’m so so proud of you. My lovely son @adam.awamri , can’t believe you’re graduating. You grew so fast ❤️ I know you and your friends will make a hell of a party once all of this is over. Congratulations again to all of you :) @voltaire_lecaire @adam.awamri دفعة 2020، مبروك ليكم كلكم على التخرج 🎓 فخورة بيكم جدا وبنجاحكم رغم كل الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، قريب جدا هنعمل حفلة كبيرة ونحتفل كلنا بتخرجكم وتعوضوا كل اللي فاتكم.. مبروك ❤️❤️

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