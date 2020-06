قريب جدا هنعمل حفلة كبيرة.. هنا شيحة تهنئ ابنها وأصدقاءه بتخرجهم في ظل أزمة كورونا.. شاهد

View this post on Instagram

Congratulations to all of you! You’re making it despite everything happening.. without a prom, senior trip or graduation ceremony, so i’m so so proud of you. My lovely son @adam.awamri , can’t believe you’re graduating. You grew so fast ❤️ I know you and your friends will make a hell of a party once all of this is over. Congratulations again to all of you :) @voltaire_lecaire @adam.awamri دفعة 2020، مبروك ليكم كلكم على التخرج 🎓 فخورة بيكم جدا وبنجاحكم رغم كل الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، قريب جدا هنعمل حفلة كبيرة ونحتفل كلنا بتخرجكم وتعوضوا كل اللي فاتكم.. مبروك ❤️❤️