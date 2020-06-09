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محافظات

لتسيير حركة المرور.. رفع الحواجز الخرسانية بعدد من شوارع المنصورة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
قامت رئاسة حى غرب المنصورة  مساء امس الاثنين  برفع الحواجز الخرسانية  المتواجدة بالطريق المؤدى من منطقة شارع العباسى  لشارع بورسعيد بمحيط مديرية امن الدقهلية .

وذلك تحت اشراف مباشر من المحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة، والفريق المعاون المشكل من محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس حى غرب ، أكرم السقا مدير الورشة الصناعية، إبراهيم ابو النيل مدير المتابعة الميدانية بحى غرب ، نادر محمد متابعة المحافظة.
 
جاء ذلك فى اطار التعاون والتنسيق مابين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية،  بشأن رفع كافة الحواجز بمحيط الأقسام الشرطية والمنشآت تباعًا، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي.

كما جرى ايضا رفع الحواجز الخرسانية المؤدية مابين شارعى المدير والجمهورية بالمنصورة  لإعادة الشوارع إلى طبيعتها مرة أخرى ، ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة .

كما  قامت رئاسة حى غرب المنصورة  فور رفع الحواجز برفع كفاءة النظافة بمحيط تلك الأماكن ، حيث تم الدفع بمعدات الحى والسيارات المكنسية بعد تذويد خزانات المياة الخاصة بها بالمطهرات حيث تم كنس ورفع الاتربة وغسيل وتطهير تلك الأماكن  فى أنن واحد.

يذكر أن مديرية أمن الدقهلية كانت قد أقامت تلك الحواجز الخرسانية بمحيط مديرية الأمن والأقسام الشرطية لتعزيز تأمين المنشأت  ضد أى محاولات تخريبية.

لتسيير حركة المرور.. رفع الحواجز الخرسانية بعدد من شوارع المنصورة
لتسيير حركة المرور.. رفع الحواجز الخرسانية بعدد من شوارع المنصورة
لتسيير حركة المرور.. رفع الحواجز الخرسانية بعدد من شوارع المنصورة
لتسيير حركة المرور.. رفع الحواجز الخرسانية بعدد من شوارع المنصورة
لتسيير حركة المرور.. رفع الحواجز الخرسانية بعدد من شوارع المنصورة
لتسيير حركة المرور.. رفع الحواجز الخرسانية بعدد من شوارع المنصورة
لتسيير حركة المرور.. رفع الحواجز الخرسانية بعدد من شوارع المنصورة
لتسيير حركة المرور.. رفع الحواجز الخرسانية بعدد من شوارع المنصورة
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