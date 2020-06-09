طنطا يطالب اتحاد الكرة بتحمل تكاليف استئناف الدوري

طالب مسئولو نادي طنطا الرياضي اتحاد الكرة المصري تحمل تكلفة جميع الإجراءات الاحترازية، التي يجب أن يلتزم بها كل فريق عقب استئناف النشاط الرياضي واستكمال بطولة الدوري الممتازلهذا الموسم عقب التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا .
وقرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري لدعم موارد النادي خلال المرحلة المقبلة .
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وتعرض نادي طنطا الرياضي لأزمة مالية ضخمة عقب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المسنتجد والذي تسبب في وقف جميع موارد النادي
ويبحث مسئولو نادي طنطا أزمة اللاعبين المتواجدين خارج المدينة لضمان سلامتهم في حالة العودة من جديد بالإضافة إلي وضع بوابات التعقيم للحفاظ على كافة اللاعبين والاعضاء .
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية