تحديد 252 درجة للقبول في مدارس الثانوية العامة بالوادي الجديد

اعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 252 درجة وذلك بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 /2020 للشهادة الإعدادية وتحديد أعداد الناجحين والأماكن الشاغرة بالمدارس المستهدفة وذلك حسب الأعداد والكثافات والالتزام بالتوزيع الجغرافي بالإدارات التعليمية بالمحافظة.





وأضاف الزملوط، قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة بكل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي تريد التقدم للصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي، مشيرا الي ان قبول الحد الأدنى لمدارس التمريض ومدارس الثانوية العسكرية سيتحدد لاحقا.

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وفي ذات السياق أعلن المحافظ، في بيان إعلامي، أن سعر بيع الكمامة الطبية بمصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة لن يتعدى 2 جنيه ونصف جنيه، طبقًا لقرار مجلس الوزراء ومراعاة لظروف المواطنين خلال الفترة الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة تحديات فيروس كورونا.





أكد الزملّوط، أنه تم مراعاة المواصفات الطبية لضمان جودة التصنيع بالتنسيق مع وزارة الصناعة وإشراف اللجنة الطبية بالمحافظة ضمن الإجراءات الوقائية لضمان مستوى الأمان وجودة المنتج من أجل سلامة أهالي المحافظة، لافتًا إلى قرب انتهاء الدفعة الأولى من مراحل التصنيع خلال الأيام القليلة المقبلة.



