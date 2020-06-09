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استشاري مناعة: أتوقع التوصل لأكثر من لقاح لفيروس كورونا..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:26 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أشرف الفقي زميل هيئة الدواء الأمريكية السابق واستشاري المناعة: إن التزام الدول والمواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية أمر لا مفر منه لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأضاف  خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن اتباع الاجراءات المنصوصة من منظمة الصحة العالمية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا هي الحل الوحيد الحالي حتي ظهور لقاح لعلاج كورونا.


وتابع زميل هيئة الدواء الأمريكية السابق واستشاري المناعة، أن المجتمع الطبي والبحثي قطع شوطا كبيرا وهاما منذ ظهور الفيروس حتي الآن لايجاد لقاح لعلاج كورونا.


وأوضح  أن الحديث عن إيجاد لقاح لعلاج فيروس كورونا في الوقت الحالي أو القادم ما هو إلا تكهن فقط؛ مشيرا إلي أنه يتوقع إيجاد أكثر من لقاح لفيروس كورونا.


وأشار إلى أن الاعتماد علي وجود لقاح لعلاج فيروس كورونا في الوقت المقبل شئ ليس جيدا لان بذلك سيجعل المواطنين يتخلون عن الاجراءات الوقائية والاحترازية بسهولة كبيرة.

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