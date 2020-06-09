رسميًا.. ياسر جلال يتعاقد على بطولة مسلسل سيف الله خالد بن الوليد

وكتب مؤلف المسلسل - إسلام حافظ، في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: "إن كان ياسر ولا عمرو الاتنين بجد محترمين جدًا جدًا .. وأعتقد إن اللي اتعمل ده أول مرة يتعمل».

وحقق الفنان ياسر جلال، نجاحًا كبيرًا بمسلسل «الفتوة» الذي تم عرضه في رمضان المنقضي، عبر قناة الحياة الفضائية.

وتدور أحداث مسلسل "الفتوة"، فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، ويعتمد على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادي مؤنس.