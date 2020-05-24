قبل ترشيحه لتجسيد دور خالد بن الوليد.. طارق الشناوي: ياسر جلال الأنسب

تفاعل عدد كبير من نشطاء السوشيال مع اختيار الفنان ياسر جلال ، لتجسيد شخصية الفنان خالد بن الوليد، في مسلسل سيف الله، الذي تأجل تصويره للعام المُقبل، بعد أن كان مرشحا له الفنان عمرو يوسف.





وكان الناقد طارق الشناوي، قد أشاد بـ الفنان ياسر جلال ، في تصريحات صحفية سابقة، مشيرًا إلى أن «جلال» هو الأنسب لتجسيد دور القائد خالد بن الوليد، قبل أن يقع عليه الاختيار كبديل للفنان عمرو يوسف.





وكان الفنان ياسر جلال قد حقق نجاحًا كبيرًا بمسلسل «الفتوة» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2020، عبر قناة الحياة الفضائية.





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، ويعتمد على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادي مؤنس.



