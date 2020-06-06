ياسر جلال يكشف سبب عدم ذهابه لـ مهرجانات السينما

كشف الفنان ياسر جلال عن سبب تغيبه عن المهرجانات السينمائية وعدم ذهابه لها.

وقال ياسر جلال فى تصريحات لـ"صدى البلد":"لا أحب الذهاب إلا إذا كان لدى عمل مشارك به، ولكن أنا لست من أنصار الظهور في الأضواء كثيرا.





وشارك ياسر جلال فى موسم رمضان بمسلسل " الفتوة"، وأحداثه تدور فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

المسلسل من بطوله مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.