بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يعفي موظفي الأقاليم من الحضور

قرر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إعفاء موظفي الجبلاية الذين يقيمون خارج القاهرة، من الحضور لمقر الجبلاية خلال الفترة الحالية؛ منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء القرار؛ نظرا لاستخدام معظمهم وسائل المواصلات العامة خلال الوصول إلي مقر الاتحاد.
وقرر وليد العطار وعزمي مجاهد إدارة المتابعة تعقيم مقر اتحاد الكرة بشكل يومي لقاضاء على فيروس كورونا وإتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية بالإضافة إلي وضع شروط وضوابط لدخول أي شخص أو زائر خلال الفترة الحالية .
ومن ناحية أخري، أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسية المكلفة لادارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " أصر على استحداث بند في لائحة الاتحاد الجديدة بشأن نبذ التعصب .