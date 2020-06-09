بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يعفي موظفي الأقاليم من الحضور

جاء القرار؛ نظرا لاستخدام معظمهم وسائل المواصلات العامة خلال الوصول إلي مقر الاتحاد.

كد جمال محمد علي نائب

رئيس اللجنه الخماسية

المكلفة لادارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " أصر على استحداث بند في لائحة الاتحاد الجديدة

بشأن

نبذ التعصب .

ومن ناحية أخري، أ