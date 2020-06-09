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رياضة

بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يعفي موظفي الأقاليم من الحضور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:13 ص
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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حسام الحارتي
قرر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إعفاء موظفي الجبلاية الذين يقيمون خارج القاهرة، من الحضور لمقر الجبلاية خلال الفترة الحالية؛ منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء القرار؛ نظرا لاستخدام معظمهم وسائل المواصلات العامة خلال الوصول إلي مقر الاتحاد.


وقرر وليد العطار وعزمي مجاهد إدارة المتابعة تعقيم مقر اتحاد الكرة بشكل يومي لقاضاء على فيروس كورونا وإتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية بالإضافة إلي وضع شروط وضوابط لدخول أي شخص أو زائر خلال الفترة الحالية .

ومن ناحية أخري، أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسية المكلفة لادارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " أصر على استحداث بند في لائحة الاتحاد الجديدة بشأن نبذ التعصب .

وأضاف جمال محمد على في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أن الفيفا قرر وجود عقوبة محددة لـ أي جماهير توجه هتافات عنصرية أو مسيئة لأي لاعب؛ مشددا على أن العقوبة ستكون شديدة للحد من ظاهرة الهجوم العنصري على اللاعبين والتي كان آخرها مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك.
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