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فن

أخبار الفن.. أول ظهور لـ خطيبة حمو بيكا.. تطورات حالة رجاء الجداوي.. كورونا يضرب عائلة سامي مغاوري

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:46 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

شنت الفنانة بدرية طلبة، هجومًا على أحد متابعيها عبر تطبيق انستجرام، بسبب تعليق غير لائق كتبه على صورة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي نشرتها بدرية، مؤخرًا. 

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، أن والدتها لا تزال في العناية المركزة داخل المستشفى، بعد حقنها بـ بلازما الدم لأحد المتعافين.

كشف الفنان الشاب كريم مغاوري - ابن الفنان القدير سامي مغاوري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن استهداف فيروس كورونا المستجد لأحد أفراد عائلتهم، وتأكد إصابته به. 

كشف السيناريست إسلام حافظ، عبر حسابه على موقع التاوصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعاقد الفنان ياسر جلال، مع شركة سينرجي للإنتاج الفني، لتجسيد دور الصحابي الجليل خالد بن الوليد، في مسلسل «سيف الله»، بدلًا من الفنان عمرو يوسف، الذي انسحب من المسلسل. 

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، صورة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، تجمعه وخطييته، في أول ظهور لها للجمهور، بعد أشهر قليلة من إعلان خطبتهما. 

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة لها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي كاش مايوه، وتمسك بيد شخص لم تتضح معالم وجهه، تزامنًا مع تصريحها بأنها تعيش قصة حب وتستعد للزواج. 
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