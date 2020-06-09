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فن

أحلى زوزة.. الظهور الأول لـ خطيبة حمو بيكا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:55 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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سعيد فراج
نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، صورة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، تجمعه وخطييته، في أول ظهور لها للجمهور، بعد أشهر قليلة من إعلان خطبتهما. 


وأبهرت خطيبة حمو بيكا، متابعيه، بجمالها اللافت، لتجذب إليها الأنظار، وتنهال عليه الإعجابات عبر انستجرام، وعلق «بيكا» قائلًا: «احلي زوزه شمس.. ربنا يخليكي ليا». 

وسبق أن أعلن حمو بيكا، خطبته، في شهر مارس الماضي، عندما نشر صوره ليده هو وخطيبته، عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، وعلق عليها: «محدش هيقول مبروك؟.. احلى زوزو فالدنيا».

وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بسبب ارتداء حمو بيكا، لمجورهات ذهبية في يده، الأمر الذي عرضه لانتقادات شديدة من قبل متابعيه على "لإنستجرام"، بينما هنئه البعض الآخر على إعلان الخطوبة.

وكان المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  في الموسم الرمضاني الماضي. 

خطيبة حمو بيكا خطيبة حمو بيكا
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