تاج الدين يزف بشرى للمصريبن حول الحصول على حصة من أول لقاح لفيروس كوفيد 19.. ويؤكد: بلازما المتعافين أثبتت نجاحا في الشفاء من كورونا

كشف الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة عن أول لقاح لعلاج مصابي فيروس كورونا سيكون من جامعة أوكسفورد البريطانية ويتم تجربته على 1000 شخص من مختلف الأعمار، حيث إن تجارب لقاح جامعة اوكسفورد حقق نتائج إيجابية وسيكون متاح قريبا في الأسواق.





بحلول سبتمبر، موضحا أن كل العالم يقوم بحجز كمايات من التطعيم لفيروس كورونا المستجد التي تعمل عليه جامعة اوكسفورد، لتكون الدفعة الأولى من التطعيم ستكون 400 مليون جرعة والثانية 2 مليار جرعة. وأكد تاج الدين أن مصر تسعى للحصول على حصة من اول كمية تتاح من التطعيم التي تعمل عليه جامعة اوكسفورد لعلاج فيروس كورونالتكون الدفعة الأولى من التطعيم ستكون 400 مليون جرعة والثانية 2 مليار جرعة.





وشدد مستشار رئيس الجمهورية للصحة ان التسعيرة الجديدة للمستشفيات الخاصة قرار من رئيس الوزراء ويجب الإلتزام بها ولن نسمح باستغلال المواطن، مؤكدا أن الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا من جامعة اوكسفورد لديها فرع في مصر ونسعى لإنتاج اللقاح من خلالها، مضيفا :" الشركة المنتجة للقاح جامعة اوكسفورد ستطره العلاج بسعر التكلفة.





قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن عدد المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات فيروس كورونا ليست كثيرة، مضيفا أن هناك سقف للأموال التي تحصل عليها المستشفيات من مصابي فيروس كورونا ".





وتابع تاج الدين:" غير مقبول المبالغة ومحاولة تحقيق مكاسب ومعظم المستشفيات الكبري بدأت تستجيب ووضعت سقفا للأموال لعلاج مصابي فيروس كورونا"، موضحا أن هناك قرار من الحكومة بضرورة قيام المستشفيات الخاصة بمراجعة أسعار علاج مصابي كورونا، وأي مواطن يجد أي مبالغة في أسعار أي مستشفى خاصة يبلغ إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة".





وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة، أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان وأسبوع إجازة العيد والتجمعات العائلية في المدن والقرى سبب زيادة اعداد الاصابة".





كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عن سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.





وقال عوض تاج الدين، إن "الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وأسبوع إجازة العيد، والتجمعات العائلية في المدن والقرى سبب الزيادة"، مشيرا إلى أن "زيادة معدلات الاختلاط أدت إلى ارتفاع أعداد الإصابات، ووجدنا عائلات مصابة بالكامل".





وأكمل عوض تاج الدين "نتابع أعداد إصابات فيروس كورونا عن كثب، وحتى هذه اللحظة ما زال منحنى فيروس كورورنا أفقيا، لأن المنحنى الرأسي السريع يولد عددا ضخما من الحالات، وتزايد الحالات الحالي متوقع".





وأكد عوض تاج الدين "كلما تحدث زيادة في الحالات نضع إجراءات احترازية لكيفية التعامل مع تلك الحالات وكيفية احتوائها والخطط الاستراتيجية للتعامل"، مضيفا "الحالات الحرجة تشكل 5% من الحالات".





قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه عرض على الرئيس السيسي إمكانية مشاركة مصر في إنتاج لقاح فيروس كورونا، متابعا :" تكوين فريق عمل لإنتاج لقاحات فيروس كورونا مع المؤسسات العالمية سواء من جامعة أوكسفورد أو غيرها".





وأوضح عوض تاد الدين: "الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا من جامعة اوكسفورد لديها فرع في مصر ونسعى لإنتاج اللقاح من خلالها، مضيفا :" الشركة المنتجة للقاح جامعة اوكسفورد ستطره العلاج بسعر التكلفة".





وأكمل عوض تاج الدين:" كل العالم يحجز كميات من تطعيم جامعة أوكسفورد وسيكون عبارة عن حقن، ومعظم التطعيمات للفيروسات تكون عبارة عن حقن وليس إقراص".





قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر تسعى إلى الحصول على كمية من لقاح فيروس كورونا الذي تعمل عليه جامعة أوكسفورد في بريطانيا، مضيفا أن "نسبة نجاح لقاح فيروس كورونا في بريطانيا تتخطى 80%".





ولفت عوض تاج الدين إلى أن "العالم يحجز كميات من تطعيم جامعة أوكسفورد وسيكون عبارة عن حقن"، منوها إلى أن "تطعيم جامعة أوكسفورد سيتم توزيعه على العالم بصورة عادلة لتحصل الدول على هذا التطعيم".





وشدد مستشار الرئيس للبصحة على أن مباحثات مكثفة من اجل الحصول على كمية من تطعيم جامعة أوكسفورد، والتطعيم سوف يحد من شدة فيروس كروورنا وقوته".





قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن هناك 150 محاولة لاكتشاف لقاح أو تطعيم ضد فيروس كورونا، مضيفا:" أعتقد ان أول لقاح يطرح سيكون الخاص بجامعة أوكسفورد الذي يظهر نتائج مبشرة وإيجابية ويتم تجربته على الف مريض في إنجلترا ".





وتابع تاج الدين:" أول كمية ستكون في شهر سبتمر بـ 400 مليون جرعة وهناك خطة لإنتاج 2 مليار جرعة من هذا اللقاح"، مشيرا إلى أن المؤسسات العالمية الداعمة للتطعيمات واللقاحات في دول العالم دفعت كميات كبيرة لإنتاج هذا التطعيم وهذا التطعيم أخرجته جامعة أوكسفورد و سوف يباع بسعر الإنتاج"ـ متابعا " كل العالم يحجز كميات من تطعيم جامعة أوكسفورد وسيكون عبارة عن حقن".





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة ، إن العلاج ببلازما المتعافين لمرضى فيروس كورونا، أثبت نجاحه، ولكنه جزء من العلاج، ولكن هناك بروتوكولا علاجيا متكاملا يتم التعامل به مع المرضى، وتابع:" أول حالة كانت فى مستشفى العبور التخصصى التابع لعين شمس، وبلازما المتعافين عامل مساعد فى بعض الحالات ".





وأضاف "تاج الدين"، أنه حتى الآن نستخدم بروتوكولات طبية مصرية، لعلاج مرضى كورونا، وتابع:"هناك احتمال قريب للوصول لمصل لفيروس كورونا ولكن لا يوجد دواء يعالج تمامًا من الفيروس حتى الآن"، مشددا على أنه حتى الآن لا يوجد عقار يعالج تمامًا من فيروس كورونا، كون ذلك يحتاج إلى تجارب كثيرة حتى نستطيع القول أنه دواء للعلاج من كورونا.





وتم تسجيل 34حالة وفاة و 1365 إصابة جديدة في مصر حسب تقرير الصحة 8 يونيو 2020.





كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، عن احتمالية إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في شهر سبتمبر المقبل، مشددًا على أن ذلك التطعيم سيحد تمامًا من انتشار الفيروس، موضحا "فى سبتمبر سيكون هناك تطعيم جاهز للتناول البشرى.. ونسعى لترتيب صحة لمصر.. لما ينزل فى العالم إن شاء هيكون عندنا".





وأضاف "تاج الدين"، "المعلومات التى لدى بعد اتصالات ومناقشات.. شركة متعددة الجنسيات متواجدة فى إنجلترا أعلنت أنها فى مراحل نهائية للتجارب وعلى وشك أن تطرح التطعيم فى سبتمبر".





ومن حيث تسعيرة المستشفيات الخاصة، قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه تواصل مع بعض المستشفيات الخاصة وتحدث معهم فى كافة التفاصيل المتعلقة بعلاج مرضى فيروس كورونا.





وأشار إلى أن "مصر تمر بظروف صعبة والربح ليس شرطا الآن.. وهناك مستشفيات تبذل كل ما لديها ولا تبالغ فى الأسعار وأخرى تبالغ فى الأسعار".





قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن أول لقاح لعلاج مصابي فيروس كورونا سيكون من جامعة اوكسفورد البريطانية ويتم تجربته على 1000 شخص من مختلف الأعمار.





وأضاف "تاج الدين" ، أن تجارب لقاح جامعة اوكسفورد حقق نتائج ايجايية وسيكون متاح قريبا في الأسواق، موضحا أن الامصال ضد الفيروسات تكون بالحقن، ولابد ان يوزع بالصورة العادل، موضحا ان مصر سيكون لها حصة من هذا اللقاح.





وأشار مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إلى أن كل العالم تقوم بحجز كمايات من التطعيم لفيروس كورونا المستجد التي تعمل عليه جامعة اوكسفورد، موضحا أن شركة "استرا زينيكا" العملاقة للأدوية هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع جامعة اوكسفورد بالتنسيق مع الجهات المختصة.





ونوه إلى أن مصر تسعى للحصول على حصة من اول كمية تتاح من التطعيم التي تعمل عليه جامعة اوكسفورد لعلاج فيروس كورونا بحلول سبتمبر.





وشدد على أن الدفعة الأولى من التطعيم ستكون 400 مليون جرعة والثانية 2 مليار جرعة، لافتا إلى أن التطعيم الجديد الذي تعمل عليه جامعة اوكسفورد ناجح بنسبة 90٪.





وتابع: عرضنا على الرئيس السيسي إمكانية مشاركة مصر في إنتاج لقاح فيروس كورونا، موضحا أن شركة "استرا زينيكا" لديها فرع في مدينة 6 اكتوير ونسعى للإنتاج من خلاله.





وقال أن الشركة المنتجة للتطعيم ضد فيروس كورونا قالت انه سيكون يسعر التكلفة ـ مشددا على أنه لابد من المساهمة من الجميع لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح إن السبب الأساسي في إرتفاع إصابات فيروس كورونا هو التجمعات والزيارات العائلية خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن الارتفاع في اصابات فيروس كورونا حثت نتيجة التجمعات العائلية في شهر رمضان وعيد الفطر.





و أكد الدكتورر عوض تاج الدين أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الإحترازية وللوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ولابد من التوعية والاستجابة للمناشدات الطبية.





واكمل "تاج الدين" لدينا خطط للتعامل مع الارتفاع في الإصابات بكورونا، مشيرا إلى أن المستشفيات تعالج الحالات الصعبة والمتوسطة التي يصعب علاجها في العزل المنزلي وتحتاج الي التنفس الصناعي.





وتابع أن المستشفيات الجامعية تم تجهيزها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن سيتم مراجعة الاسعار التي حددها .





وعن المستشفيات الخاصة قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة ان التسعيرة الجديدة للمستشفيات الخاصة قرار من رئيس الوزراء ويجب الإلتزام بها ولن نسمح باستغلال المواطن.





وأشار إلى أن بعض أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن هم الاكثر تاثرا بفيروس كورونا، مناشدا باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن بلازما الدم تجمع بطريقة علمية وصحية أمنه وتستخدم باساليب علمية.