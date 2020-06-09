انهيار منزل بسوهاج دون خسائر في الأرواح

الأجهزة الأمنية وأجهزة الحكم المحلي انتقلوا الي مكان الواقعة، وتم اخلاء المنزل من ساكنيه، وتم تكليف الوحدة المحلية لعمل اللازم مع المتضررين.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزل بناحية المدمر دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.





وتبين من الفحص إنهيار بالجزء الأمامي لمنزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل علي مساحة 80 مترا ملك "حسن.م.ح" 20 عاما طالب ويقيم بذات الناحية "مأهول بالسكان" دون حدوث إصابات.





بسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، تم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لإتخاذ اللازم.

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