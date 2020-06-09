AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انهيار منزل بسوهاج دون خسائر في الأرواح

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:28 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
خالد رياض
تسبب قدم وتهالك منزل في انهياره بقرية المدمر دائرة مركز طما بسوهاج، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد.

الأجهزة الأمنية وأجهزة الحكم المحلي انتقلوا الي مكان الواقعة، وتم اخلاء المنزل من ساكنيه، وتم تكليف الوحدة المحلية لعمل اللازم مع المتضررين.


تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزل بناحية المدمر دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.


وتبين من الفحص إنهيار بالجزء الأمامي لمنزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل علي مساحة 80 مترا ملك "حسن.م.ح" 20 عاما طالب ويقيم بذات الناحية "مأهول بالسكان" دون حدوث إصابات.


بسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، تم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لإتخاذ اللازم.

اقرا ايضا

مصرع 3 وإصابة آخرين في تصادم بسوهاج

سقط داخل زير مياه.. مصرع طفل غرقا في سوهاج


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة انهار عليها حائط منزلها في سوهاج

حريق في 4 منازل بسوهاج

السيطرة على حريقين في 6 منازل بسوهاج

مصرع طفل في حريق اندلع بمنزل بالمنشاة بسوهاج

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بسوهاج

إهمال الكهرباء يتسبب في وفاة تلميذة بـ سوهاج

ترشيحاتنا

رسميًا.. ياسر جلال يتعاقد على بطولة مسلسل سيف الله خالد بن الوليد

التخلص من وساوس الشيطان.. 8 أعمال تحميك منه وتجعله لا يقربك

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

قرار نهائي.. اتحاد الكرة يستقر على إلغاء مسابقات ودوريات الناشئين

بسبب كورونا.. حفيدة فريد الأطرش ترد على مهاجمي بقائها في بيروت

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. قصة رحيلها المأساوية بسبب التدخين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبت بنوبة قلبية.. أم شابة تلقى حتفها أمام طفليها خلال نزهة عائلية

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور