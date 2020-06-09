بانوا بانوا.. ياسمين علي تغنى للراحلة سعاد حسنى.. شاهد

من ناحية أخرى طرحت ياسمين علي مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "كتب التاريخ"، وذلك دعما لكل الكوادر التي واجهت أزمة فيروس كورونا، وهي من كلمات محمد حماد، وألحان مديّن، وتوزيع أحمد عادل.





تقول كلمات الأغنية: كتب التاريخ بداياته .. عاللي ضحى بحياته .. عشان يعيش ملايين .. نزلوا وسابوا بيوتهم .. نسيوا عشانك راحتهم .. ولسة مكملين .. واقفين زي الاسود .. بحب مالوش حدود .. واقفين ومش خايفين دي بطولة متتحكيش.



