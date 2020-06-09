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فن

بانوا بانوا.. ياسمين علي تغنى للراحلة سعاد حسنى.. شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر حساب الإعلامية منى الشاذلي مقطع من حلقة سابقة لبرنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث غنت المطربة ياسمين علي مقطع من أغنية "بانوا بانوا" التي غنتها من قبل الراحلة سعاد حسني، وهي من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل.

من ناحية أخرى طرحت ياسمين علي مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "كتب التاريخ"، وذلك دعما لكل الكوادر التي واجهت أزمة فيروس كورونا، وهي من كلمات محمد حماد، وألحان مديّن، وتوزيع أحمد عادل.

تقول كلمات الأغنية: كتب التاريخ بداياته .. عاللي ضحى بحياته .. عشان يعيش ملايين .. نزلوا وسابوا بيوتهم .. نسيوا عشانك راحتهم .. ولسة مكملين .. واقفين زي الاسود .. بحب مالوش حدود .. واقفين ومش خايفين دي بطولة متتحكيش.

يذكر أن ياسمين علي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل النهاية، هو فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.
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