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محافظات

لمخالفتهم قرار الحظر.. تحرير 25 محضرا لمواطنين و5 محال تجارية بسنورس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:08 م
غلق محال تجارية وتحرير
غلق محال تجارية وتحرير محاضر كسر الحظر بالفيوم
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قسم المحافظات
قاد المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس حملة بشوارع مدينة سنورس،وبحضور سعيد عوض نائب رئيس المركز، بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة إلتزام المواطنين والمحال التجارية بحظر التجوال، والقيام بأعمال النظافة المسائية والتطهير، بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة، والنظافة والتشجير، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. 

وأسفرت الحملة عن متابعة سير العمل بمستشفى سنورس المركزى ،والتأكد من توافر المستلزمات الطبية ،و تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتحرير عدد 25 محضر لمواطنين،و5 محال تجارية ،و 4 دراجات نارية، لمخالفتهم حظر التجوال بمدينة سنورس ،عن طريق مركز الشرطة .


وتابعت الحملة غلق 3 محال تجارية ،و رفع 20 حالة إشغال بحرم الطريق العام،و تحرير 3 محاضر كسر حظر لمحال تجارية، وتوقيف 3 توكتوك ،و دراجة نارية ،عن طريق الوحدة المحلية لمركز سنورس .


وحرص رئيس المركز على متابعة تطهير عدة مناطق وأحياء بقرية سنهور القبلية، بالإضافة إلى القيام بأعمال تشجير و تنسيق الأحواض
بعدد من الميادين و طريق القاهرة/ الفيوم، ومتابعة لحملة النظافة المسائية بمدينة سنورس ،و رفع 40 طن قمامة و15 طن أتربة بالمكنسة ، بالإضافة إلى رفع 295 طن قمامة بالفترة الصباحية من مدينة سنورس و قرى المركز .
لمخالفتهم قرار الحظر.. تحرير 25 محضرا لمواطنين و5 محال تجارية بسنورس
لمخالفتهم قرار الحظر.. تحرير 25 محضرا لمواطنين و5 محال تجارية بسنورس
لمخالفتهم قرار الحظر.. تحرير 25 محضرا لمواطنين و5 محال تجارية بسنورس
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