عودة 7 آلاف مصري عالق.. مطار القاهرة يستقبل 55 رحلة استثنائية ويسير 51 أخري

ينطلق من مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، 51 رحلة طيران دولى وداخلى وبضائع على مدار ساعات اليوم، كما يستقبل المطار أيضا 55 رحلة طيران ركاب دولى وداخلى وبضائع وخاصة، تنقل على متنها 6953 راكبا مصريا، من العالقين بدول الخارج منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن معدل التشغيل اليومي لمطار القاهرة، بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران في مارس الماضي، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول الخاصة برحلات إجلاء العالقين أو رحلات " الشارتر"، مع تخفيف قيود الحجر الصحي التي تطبقها المطارات المصرية.
وأشارت المصادر، إلى أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية أوربية تجلي رعاياها من القاهرة وتنقل عامليها بالسلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران، والشركات عربية والشركات مصرية خاصة التي استأنف العديد منها تشغيله مؤخر بعد توقف، بالاضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى ورحلات الطائرات الخاصة.
وأكدت المصادر، على جاهزية المطار لاستقبال الركاب واسئناف الحركة الجوية في أي وقت تعلنه الحكومة المصرية، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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كانت سلطة الطيران المدنى المصري، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.