كورونا كسرت طموحاتنا..معيط يكشف آخر تداعيات الجائحة على الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انتشار وباء كورونا أثر بشكل كبير سلبيًا على كثير من القطاعات والأنشطة مما أثر على انكماش الاقتصاد العالمي، وان هناك الكثير من المجالات والصناعات مغلقة بشكل كامل.





وتابع معيط، خلال حوار خاص في برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة قبل ازمة كورونا كان يعاني من تباطؤ شديد، لافتًا إلى أنه سيكون هناك انخفض حاد في النمو الاقتصادي في العالم.





وأوضح أنه بالتالي أثرت الأزمة على الاقتصاد المصري بشكل كبير، وأن هناك انخفاض في ايرادات الدولة خلال الـ 3 شهور الماضية في حدود 124 مليار جنيه، وانخفاض معدلات النمو من 6% إلى 4%.





وأضاف أن جائحة كورونا تتطلبت انفاق الكثير من المصروفات لتوفير المستلزمات الطبية، وتحملت الدولة عبء مساندة ودعم العمالة غير المنتظمة.





وأشار إلى أن الدولة تعمل على ان تحدث حالة من التوازن بين عودة الاقتصاد والحفاظ على صحة المواطنين.