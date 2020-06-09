لموسم إضافي.. ريال مدريد يستقر على تمديد عقد راموس

استقر مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، على تجديد عقد سيرجيو راموس قائد الفريق، لموسم إضافي.





وينتهي عقد سرجيو راموس مع ريال مدريد في صيف 2021، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.





وذكرت صحيفة " أس" الإسبانية، أن ريال مدريد استقر على تمديد عقد سيرجيو راموس حتى صيف 2022.





وأضافت الصحيفة، أن راموس سيرحل عن ريال مدريد عقب انتهاء موسم 2022 إلى الدوري الأمريكي، ثم يعود بعد اعتزاله لتولي منصب في الجهاز الفني للميرنجي.





وشارك سيرجيو راموس مع ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف.