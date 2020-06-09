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أخبار البلد

ايهاب عبدالعال: واثقون من تنفيذ الوزير قرار القضاء بحل الغرف السياحية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:03 م
إيهاب عبد العال عضو
إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة
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محمد الاسكندرانى
قال إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارتها السابق إنه ينتظر صدور الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة الإدارية ببطلان إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التى عقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018 لإرسالها إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لتنفيذ الحكم القضائي.

وأضاف عبد العال في بيان صحفى اليوم إن القضاء الإداري كان الملاذ الأخير لنا موضحًا أن هناك العديد من القضايا المرفوعة لحل مجلس إدارة الغرفة مازالت متداولة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم حتى الأن مؤكدأً أن بطلان الانتخابات إنتصار لأصحاب الحق .

وأشار إلى أن الحكم الصادر كان فى الدعوى المرفوعة من كل من الدكتور خالد المناوى رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق ومهند فليفل وايهاب عبد العال عضوي مجلس الإدارة السابق مؤكدًا أنه على ثقة من إحترام الدكتور خالد العنانى للقضاء وأنه سينفذ الحكم .

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة  فى الدعوى التى قدمها المستشار القانونى وليد عبد اللاه عمر المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا ومحامى مجموعة بلومون للسياحة ويمثلها ايهاب أحمد ابراهيم عبد العال رئيس مجلس إدارة المجموعة بالإضافة لدعوتين أخرتين وحملت أرقام  8938 - 8940 – 8943 لسنة 73 قضائية  .
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