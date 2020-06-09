بقينا تايهين من كتر الهبد.. مصطفى خاطر يهاجم مروجى الشائعات





وقال خاطر من خلال منشوره: "كفاية كلام على الناس وكفاية نتدخل في حياة الناس الشخصية ونحشر نفسنا فيها مش ممكن ارائكم العظيمة اللي كل شويه نشوفها كفاية فتي بقا وعهد الله ماحد فاهم حاجه أصلا".





وتابع خاطر: "كفاية نصايح عظيمة يا سيدي خليها لنفسك كفاية أحكام وإنت إصلا متعرفش القضية، كفاية تنشر فضايح الناس وتتريق عليها ده إحنا ماشيين بالستر، كفاية إدعاء فضيلة وكلنا أخطاء، كفاية نقد في الناس وكفايه فلسفة".





وأضاف خاطر: "كفاية كلام في السياسة وانت والله مافاهم حاجة، كفاية شتايم في بعض علشان وجهات نظر كلها غلط، أقسم بالله الواحد ماعارف الأخبار الصح من كتر الأخبار المتفبركة كله دخل في بعضه وبقينا تايهين في كم عظيم من الإشاعات والأكاذيب والهري والهبد".





يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر، مسلسل "عمر ودياب" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، نهال عنبر، محمد محمود، كارولين عزمي.



