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تعليم

للطلاب راغبي الدراسة بالخارج.. منح جديدة بـ 5 جامعات إيطالية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن  عدد من المنح الدراسية الجديدة عبر موقعها الرسمىى.


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وافاد المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمة من جامعة الدراسات بتريستى بايطاليا Universita Degli Studi Di Trieste للحصول على منح بحثية لالتحاق بالمهمات العلميه فى التخصصات المختلفه والمعلن عنها بالرابط الالكترونى الموضح بعد.



ولمزيد من التفاصيل حول المنح وكيفية التقدم لها  يرجى زيارة الموقع الالكترونى:ـ


بينما أعلن  المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من جامعة  IUSS للدراسات المتقدمه ببافيا   بايطاليا للحصول على الدكتوراه للدوره 36 حيث تبدأ الدراسة فى الاكاديمى 2020/2021.

ولمزيد من التفاصيل حول المنح وكيفيه التقدم لها  يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ


واوضح المكتب الثقافى المصرى بروما أنه تم فتح باب التقدم للمنح المقدمة من جامعة  الدراسات بميلانو بيكوكا بايطاليا للحصول على العديد من المنح البحثية.


ولمزيد من التفاصيل حول المنح وكيفية التقدم لها  يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ

كما فتح باب التقدم للمنح المقدمه من جامعة  POLITECNICO DI  Milano بايطاليا للحصول على الدكتوراه  كمنح اضافية للدورة 35  التى تبدأ فى شهر مايو 2020

ولمزيد من التفاصيل حول المنح وكيفيه التقدم لها  يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ


وفتح باب التقدم للمنح المقدمه من جامعة  POLITECNICO DI  Milano بايطاليا للحصول على الدكتوراه  كمنح اضافية للدورة 35  التى تبدأ فى شهر مايو 2020


ولمزيد من التفاصيل حول المنح وكيفية التقدم لها  يرجى زيارة الموقع الالكترونى:ـ


علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح

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