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امتحانات الثانوية الأزهرية.. وكيل الأزهر: كمامة لكل طالب.. الابتعاد الأسئلة عن الألغاز.. وطبيب في كل لجنة ..صور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:30 م
مؤتمر الأزهر للإعلان
مؤتمر الأزهر للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية
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محمد شحتة
وكيل الأزهر يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية
توفير كل عناصر الأمان والتطهير للطلاب وأعضاء اللجان
توفير كل أدوات التعقيم والتطهير للطلاب وأعضاء اللجان و12 طالبًا بكل لجنة
تسليم مطهرات وكمامات للطلاب ووجود طبيب في كل لجنة

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجَّه بتوفير كافة أدوات التعقيم والتطهير اللازمة لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وتوفير الأمن والمناخ المناسب لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار.

وأضاف وكيل الأزهر ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأزهر ظهر اليوم، أن الامتحانات ستجرى في موعدها 21 يونيو الجاري، وأنه تم توفير كل أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وستسلم أقنعة الوجه (الكمامات) لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وسيتم تسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم.

وأكد أنه سيتم توفير كل المطهرات على أبواب اللجان، والتعقيم الدائم قبل وبعد الامتحانات، وهناك أيضا أجهزة للرش في كل لجنة، كما حرص الأزهر على توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد بحيث لن يزيد عدد الطلاب عن 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، وهذا متوفر في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابع الشيخ صالح عباس أن مظاريف الأسئلة سيتم تعقيمها منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها مراكز حفظ الأسئلة ومن هذه المراكز إلى مقار لجان الامتحانات، وأغلفة الأسئلة كذلك يتم تعقيمها، ونحن ملتزمون تمامًا بكل تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الذي لم يدخر جهدًا ولا نصيحة إلا وأسداها لنا لخدمة أبنائنا الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، فاطمئنوا فنحن جميعًا معكم.

وأشار وكيل الأزهر ، إلى وجود تنسيق كامل لرؤساء المناطق الأزهرية مع السادة المحافظين ومديريات الصحة في كل محافظة ورجال الأمن، لتوفير الأمان الكامل لطلابنا، وهناك طبيب لكل لجنة، وكل ما هو مطلوب لتوفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات سيكون موجودًا في اللجان.

وقال إن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لن تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس2020.

وأكد أنه قد تم التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان، ولا تتطلب مزيدا من وقت الامتحان، موضحا أن هناك مراجعات مستمرة لهذه الاسئلة من أساتذة الجامعة المتخصصين.

وأضاف أن هذا العام، ولأول مرة على مستوى الشهادة الثانوية الأزهرية، سيتم تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول فور انتهاء الطلاب من آداء امتحان المادة، كما تم مضاعفة عدد مراكز التصحيح، وتخصيص أكثر من مبنى للجان النظام والمراقبة، لتقليل عدد المتواجدين في الأماكن، مع توفير كافة المطهرات والمعقمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع.
امتحانات الثانوية الأزهرية.. وكيل الأزهر: كمامة لكل طالب.. الابتعاد الأسئلة عن الألغاز.. وطبيب في كل لجنة ..صور
امتحانات الثانوية الأزهرية.. وكيل الأزهر: كمامة لكل طالب.. الابتعاد الأسئلة عن الألغاز.. وطبيب في كل لجنة ..صور
امتحانات الثانوية الأزهرية.. وكيل الأزهر: كمامة لكل طالب.. الابتعاد الأسئلة عن الألغاز.. وطبيب في كل لجنة ..صور
امتحانات الثانوية الأزهرية.. وكيل الأزهر: كمامة لكل طالب.. الابتعاد الأسئلة عن الألغاز.. وطبيب في كل لجنة ..صور
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