البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.
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وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 583.046 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.75% مسجلا مستوى 11063 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.57% مسجلا مستوى 1642 نقطة.
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة.
اقرأ ايضا ...تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 583.046 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.75% مسجلا مستوى 11063 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.57% مسجلا مستوى 1642 نقطة.
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة.