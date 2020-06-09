الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 308 قضايا تلاعب فى أسعار وحجب السجائر

واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة بـ وزارة الداخلية حملاتها التموينية المُكبرة بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.





ونجحت الحملات خلال 24 ساعة فى ضبط 308 قضية سجائر متنوعة " بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول"، بإجمالى مضبوطات "145664 عبوة سجائر".









تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.



