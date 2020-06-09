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حوادث

الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 308 قضايا تلاعب فى أسعار وحجب السجائر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:35 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة  بـ وزارة الداخلية حملاتها التموينية المُكبرة بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.

ونجحت الحملات خلال 24 ساعة فى ضبط 308 قضية سجائر متنوعة " بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول"، بإجمالى مضبوطات "145664 عبوة سجائر".


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.
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