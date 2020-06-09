نائب الرئيس الأمريكي السابق يقدم واجب العزاء لعائلة فلويد

التقى المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، عائلة الضحية الأسمر جورج فلويد، الذي قتل على يد ضابط شرطة مينيابوليس "ديريك تشوفين" في 25 مايو الماضي، وذلك لتقديم الدعم للأسرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.





وزار المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن مطعم هيوستن الشعبي في لوسيل، وهناك التقى بالعائلة.





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وعلى الرغم من إغلاق مطعم لوسيل عادة في هذا الوقت، افتتح صاحب المطعم، مطعمه لتناول عشاء خاص مع بايدن وزوجته الدكتور جيل بايدن وأقارب جورج فلويد.





أقيم تأبين عام لفلويد أمس الاثنين في هيوستن، ومن المقرر تقديم الخدمة الخاصة اليوم الثلاثاء.





وقال ويليامز: "نحن ممتنون تمامًا ويشرفنا أنه تم اختيارنا لاستضافة نائب الرئيس جو بايدن، والدكتورة جيل بايدن ، وعائلة فلويد لهذا الاجتماع التاريخي".





أضاف "من المؤسف أن وفاة فلويد كانت العامل المحفز لهذا الاجتماع ، لكننا نأمل أن يواصل هذا الاجتماع تعزيز مهمة العدالة لجورج فلويد".





ولم يحضر بايدن الجنازة الفعلية لفلويد بسبب مخاوف عدة أطلقتها الخدمة السرية، لكن اصطف المئات من سكان هيوستن وسط حرارة الجو ليقولوا وداعًا لفلويد.