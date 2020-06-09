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رياضة

عبر انستجرام.. صالح جمعة يهنئ حارس مرمى بيراميدز بعيد ميلاده

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:54 م
المهدى سليمان
المهدى سليمان
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محمد بدران
حرص صالح جمعة لاعب الفريق الاول بالنادى الأهلى على تهنئة زميله المهدي سليمان، حارس مرمى نادي بيراميدز عبر خاصية ستورى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

ونشر صالح جمعة صورة لـ المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز وعلق قائلا " عيد ميلاد سعيد"

كان المهدي سليمان، حارس مرمى  بيراميدز، احتفل أمس الاثنين بعيد ميلاده رقم 33، حيث أنه من مواليد 8 يونيو عام 1987، وبدأ مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بنادي إنبي وتنقل بين عدة أندية قبل الاستقرار حاليًا في بيراميدز"

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم منافسة شرسة في مركز حراسة المرمي خلال الموسم الجديد، بعد انتقال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي إلى بيراميدز، وهو ما سيشعل المنافسة على حجز المكان الأساسي في تشكيل الفريق بين الحراس الثلاث، إكرامي، الشناوي، المهدي.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
عبر انستجرام.. صالح جمعة يهنئ حارس مرمى بيراميدز بعيد ميلاده
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