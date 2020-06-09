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فن

بـ فستان أبيض.. إنجى خطاب تخطف أنظار متابعيها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:07 م
انجى خطاب
انجى خطاب
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محمد بدران
نشرت الفنانة إنجى خطاب، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"


وظهرت انجى خطاب بإطلالة انيقة ترتدى فستان ابيض طويل مكشوف الصدر والكتفين، واعتمدت على المكياج الهادئ مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.


يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

وعُرض لها مؤخرًا  مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب،ومن تأليف عمرو محمود ياسين .



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