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فن

كشفت عن فيلم يبكيها دائما.. نادين نجيم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:06 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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مصطفى كرم

شاركت الفنان نادين نجيم جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت نادين نسيب نجيم على الصور قائلة: "سلفي من التصوير .. مين بحب متلي دامبو ؟ من لما كنت صغيرة مغرومة بهل الفيلم واكتر مشهد لليوم ببكيني لما راح دامبو يشوف امه بالحبس وصارت تغنجو من ورا القضبان و تغني له يا رب ما تحرم ام من ولادها حنان الام هو الحياة.. وبس احضر الفيلم مع ولادي منصير كلنا نبكي ".


واستأنفت نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها " النقيب سما" بعد توقف تصوير استمر لاكثر من شهرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، حيث كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني.


بدون مكياج.. نادين نسيب نجيم بإطلالة ناعمة على إنستجرام


ويشارك في بطولة المسلسل بجانب نادين نسيب نجيم الفنان السوري قصي خولي في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل " خمسة ونص".

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