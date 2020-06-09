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أخبار العالم

وفاة رئيس بوروندي عن عمر 55 عاما

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا توفي عن عمر 55 عاما، بعد التعرض لأزمة قلبية مفاجئة.

ونكورونزيزا من مواليد عام 1964، وتولي السلطة في بوروندي في عام 2005.

وكان قد أصدر نكورونزيزا  بيانا مفاجئا يوم الخميس الماضي، أعلن خلاله أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة في العام الجاري، على الرغم من  الاستفتاء الأخير الذي يسمح بوجوده في السلطات لفترات أطول.

وقال: "ستنتهي ولايتنا الرئاسية في عام 2020".

وكان نكورونزيزا زعيما لحركة المتمردين قبل توليه الرئاسة، وأعلن حزبه في وقت سابق أنه زعيمه الأعلى إلى الأبد.
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