بنسبة 100% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض .. صور

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاثة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/ 2020م، بمختلف مدارس المحافظة .
وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.
أوضح محافظ كفر الشيخ، أن نتيجة الصف الأول بنسبة نجاح 100% ، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين 1119 طالبًا، حضر منهم 1118 طالبًا.
وأضاف، المحافظ، أن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الثانية 1122 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح 100%، فضلًا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث، والمقيد بها 659 طالبًا، وذلك بنسبة نجاح 100%.
ومن جانبها أشارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى تقييم الطلاب عن طريق نظام الأبحاث العلمية التي قدمها الطلاب، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.