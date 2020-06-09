بنسبة 100% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض .. صور





وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.





. أوضح محافظ كفر الشيخ ، أن نتيجة الصف الأول بنسبة نجاح 100% ، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين 1119 طالبًا، حضر منهم 1118 طالبًا













وأضاف، المحافظ، أن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الثانية 1122 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح 100%، فضلًا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث، والمقيد بها 659 طالبًا، وذلك بنسبة نجاح 100%.





ومن جانبها أشارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى تقييم الطلاب عن طريق نظام الأبحاث العلمية التي قدمها الطلاب، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.