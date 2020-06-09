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محافظات

بنسبة 100% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض .. صور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:20 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاثة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/ 2020م، بمختلف مدارس المحافظة .

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة. 

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن نتيجة الصف الأول بنسبة نجاح 100% ، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين  1119 طالبًا، حضر منهم 1118 طالبًا.



وأضاف، المحافظ، أن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الثانية 1122 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح  100%، فضلًا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث، والمقيد بها 659 طالبًا، وذلك بنسبة نجاح 100%.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى تقييم الطلاب عن طريق نظام الأبحاث العلمية التي قدمها الطلاب، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.


بنسبة 100% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض .. صور
بنسبة 100% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض .. صور
بنسبة 100% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض .. صور
بنسبة 100% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض .. صور
بنسبة 100% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض .. صور
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