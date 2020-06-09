فستان وردى شابوه وبحر.. لقاء سويدان فى إطلالة صيفية من الساحل الشمالي.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها صور جديدة من الساحل الشمالي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وإرتدت لقاء سويدان فستان وردى مع شابوه أسود كما علقت على صورتها قائلة :"مشتاقة الى الساحل الشمالى الجميل"





يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.



