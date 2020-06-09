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فن

فستان وردى شابوه وبحر.. لقاء سويدان فى إطلالة صيفية من الساحل الشمالي.. شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:25 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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اسماء الحسيني
شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها صور جديدة من الساحل الشمالي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وإرتدت لقاء سويدان فستان وردى مع شابوه أسود كما علقت على صورتها قائلة :"مشتاقة الى الساحل الشمالى الجميل"

 يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.
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