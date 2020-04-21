لقاء سويدان تدندن بأغنية لولا الملامة على إنستجرام .. فيديو

نشرت الفنانة لقاء سويدان فيديو لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" تدندن فيه بأغنية اليسا الشهيرة "لولا الملامة".





وتقول كلمات الأغنية: "لولا الملامة ياهوى لولا الملامة لافرد جناحى عالهوى زي اليمامة.. لولا الملامه ياهوى لولا الملامة.. لافرد جناحى عالهوى زي اليمامة".









يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.





المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.



