داعية: أفضل الناس صدوق اللسان ومخموم القلب.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، ويرعاهم ويكونون فى حمايته، لافتا إلى أن من يريد النجاة من وباء كورونا عليه الاشتراك فى ولاية الصالحين.
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وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "أولياء الله الصالحون ليسوا قساة القلوب، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال ان الصادقين النقية قلوبهم لا غل ولا حسد ولا اثم فيهم هم من يدخلون فى ولاية الصالحين، أما الكذابون فهم من يدخلون نار جهنم".
واستشهد بقوله تعالى "إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ" منوها بأن النبي سئل عن أفضل الناس فقال : أفضلُ النَّاسِ كلُّ مخمومِ القلبِ ، صدوقُ اللِّسانِ ، قالوا ، صدوقُ اللِّسانِ نعرِفُه فما مخمومُ القلبِ ؟ قال التَّقيُّ النَّقيُّ ، لا إثمَ فيه ، ولا بغْيَ ، ولا غِلَّ ، و لا حسَدَ.
وأكد أن بعض الناس يتنفسون الكذب، مؤكدا أن النبي لا يحب الكذب ولا الكذابين، لأن الكذب يوصل للفجور والفجور يوصل إلى النار.