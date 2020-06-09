داعية: أفضل الناس صدوق اللسان ومخموم القلب.. فيديو

سلوك الصائمين في ملتقى الفكر الإسلامي.. أستاذ بالأزهر: التقوى المقصد الأساس والغاية العظمى من الصوم.. وصاحب الخلق العظيم يحظى بمرافقة سيد الأولين والآخرين في الجنة