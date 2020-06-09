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أخبار العالم

فرنسا تعلن خطة بقيمة 15 مليار يورو لدعم إيرباص وإير فرانس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:09 م
كورونا أضر بقطاع
كورونا أضر بقطاع الطيران
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محمد علي
كشفت فرنسا النقاب عن خطة إنقاذ بقيمة 15 مليار يورو (13 مليار جنيه استرليني) لصناعة الطيران ، في محاولة للحفاظ على مئات الآلاف من الوظائف ودعم الشركة المصنعة لإيرباص والناقلة الوطنية ، إير فرانس، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.


قال مسئولون فرنسيون إنه سيتعين على الشركات تكثيف الاستثمار في التقنيات البديلة مثل الطائرات الكهربائية والهيدروجينية كجزء من خطة الإنقاذ.


تتضمن الخطة 7 مليارات يورو لشركة الخطوط الجوية الفرنسية ، والتي توقف أسطولها تقريبًا خلال الوباء.


وقال وزير المالية الفرنسي ، برونو لو مير ، إن الحكومة ستفعل "كل ما في وسعها لدعم هذه الصناعة الفرنسية التي تعتبر بالغة الأهمية لسيادتنا ووظائفنا واقتصادنا" .


وأضاف  لو مير، أن الاتفاقية ستمنع التراجع وستساعد على إبقاء إيرباص التي تتنافس مع الشركة الأمريكية بوينج ، وكذلك كوماك الصينية ، التي تهدد بالاحتكار العالمي.


ستساعد خطة الإنقاذ في دفع شركة إير فرانس بطائرات إيرباص الجديدة ، بينما تشمل أيضًا الإنفاق الدفاعي الجديد من قبل الحكومة على منتجات إيرباص العسكرية.


ودعت النقابات في المملكة المتحدة إلى خطة إنقاذ مماثلة لحماية ما يصل إلى 1.2 مليون وظيفة بريطانية. 


وذكر ستيف تورنر ، مساعد الأمين العام للصناعات التحويلية "إن الحكومة الفرنسية محقة تمامًا في العمل لحماية قطاع  الطيران والفضاء الفرنسي مع الوفاء بالتزامات تغير المناخ".

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