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أصل الحكاية

للسعوديين.. وظائف جديدة بوزارة الداخلية.. إليك الشروط

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:14 م
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
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محمود نوفل
يظل الإهتمام بفرد الأمن وتدريبه علي أحدث الخطط والدراسات الأمنية أمرا ضروريا للنهوض بالأجهزة الأمنية داخل البلاد وذلك لمواكبة أحدث التطورات ومواجهة التحديات الرهيبة التي تُفرض علي رجل الأمن ، لهذا كان أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قبولها لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) والعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.

الإلتحاق بتلك الدورة سيكون وفقا للشروط التي اعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية والتي تمثلت في أن يكون المُتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وألا يزيد عمره عند بدء العام الدراسي وفقا للبطاقة الشخصية عن (27) عامًا لجميع التخصصات؛ عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) عامًا، ولائقًا طبيًا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وحائزًا على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة وبتقدير لا يقل عن جيد، وأن يتم معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية

وكغيرها من الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بالعمل الأمني سواء كان في الداخلية او وزارة الدفاع إشترطت الإدارة العامة للقبول المركزي ان يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجتاز جميع الإجراءات والاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين، وألا يكون متزوجًا من أجنبية، وألا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

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وعن كيفية التقديم علي تلك الدورة بيًنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتبارًا من العاشرة صباح غدا الاربعاء وحتي العاشرة من صباح الثلاثاء القادمحيث أنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية - على الرابط www.jobs.sa.

وعبر رسالة نصية علي الهاتف المحمول سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًا، لذا على جميع المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

وعلي جميع المتقدمين إلى الدورة الأمنية ضرورة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة حيث لن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط، وأنه على طالب القبول الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة، والحرص على تسجيل البيانات المطلوبة كافة في منصة أبشر توظيف بكل دقة.
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