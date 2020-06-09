للسعوديين.. وظائف جديدة بوزارة الداخلية.. إليك الشروط

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وعن كيفية التقديم علي تلك الدورة بيًنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتبارًا من العاشرة صباح غدا الاربعاء وحتي العاشرة من صباح الثلاثاء القادمحيث أنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية - على الرابط www.jobs.sa.