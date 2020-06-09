للمرة الخامسة.. قبرص: لا تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات القبرصية أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم، وذلك بعد إجراء 422 فحصًا معمليًا.



ذكرت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي المرة الخامسة التي لا تسجل فيها قبرص حالات إصابة بالفيروس منذ أن تم الإبلاغ عن أول حالة إيجابية لفيروس كورونا في 9 مارس الماضي، مشيرة إلى بيان وزارة الصحة القبرصية، الذي تضمن أن العدد الإجمالي للمصابين لا يزال عند 970 حالة.



وأضاف البيان، أنه يتم علاج شخصين في مستشفى فاماغوستا العام المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا، في حين تم إخراج شخص واحد اليوم بعد تعافيه، وأن هناك شخصين يعالجان في قسم العناية المركزة بمستشفى نيقوسيا العام، احدهما متصل بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أشاد سفير المملكة العربية السعودية لدى قبرص خالد محمد الشريف، بطريقة تعامل الحكومة القبرصية مع وباء كورونا، وهنأ العاملين في مجال الصحة الواقفين في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء.