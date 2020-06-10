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بين الناس

المجاورة الأولى بالحى العاشر بمدينة 6 أكتوبر تغرق فى مياه الصرف الصحى

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن شعبان عبد المحسن أحمد المقيم فى المجاورة الأولى بالحى العاشر فى مدينة 6 أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق المجاورة بمياه الصرف الصحى التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.

طالب عبد المحسن بضرورة تسيير سيارات تعمل على شفط مياه الصرف الصحى  فضلًا عن انتشار الكلاب الضالة التى تعمل على إزعاج السكان.

للتواصل مع القارئ /  01128283144
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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