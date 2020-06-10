المجاورة الأولى بالحى العاشر بمدينة 6 أكتوبر تغرق فى مياه الصرف الصحى

شكا المواطن شعبان عبد المحسن أحمد المقيم فى المجاورة الأولى بالحى العاشر فى مدينة 6 أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق المجاورة بمياه الصرف الصحى التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.





طالب عبد المحسن بضرورة تسيير سيارات تعمل على شفط مياه الصرف الصحى فضلًا عن انتشار الكلاب الضالة التى تعمل على إزعاج السكان.





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